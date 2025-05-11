İsrail, Gazze'nin güneyindeki çadırlara saldırdı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi.
İsrail'in çadırlara saldırısında 2'si kadın 4'ü çocuk olmak üzere toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi
HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Düzenlenen hava saldırıları sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırıdan etkilenenler kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Saldırıda yaralanan bebeğe ilk müdahale burada gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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