İsrail, Gazze'nin güneyindeki çadırlara saldırdı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti
AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi.

İsrail'in çadırlara saldırısında 2'si kadın 4'ü çocuk olmak üzere toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Düzenlenen hava saldırıları sonucu çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıdan etkilenenler kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Saldırıda yaralanan bebeğe ilk müdahale burada gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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