İsrail Gazze'nin Refah kentine saldırı başlattı! Kentte sıkışan 1,5 milyon Filistinli endişeli İsrail ordusunun doğusunda kara saldırı başlattığı Refah'ta çoğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan 1,5 milyon Filistinli, bu saldırıların daha da genişletilmesi ihtimali ve gidecek yerlerinin olmaması nedeniyle endişe içinde bekliyor.

AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de yaşattığı soykırım ve yıkım devam ediyor..

Gazze'de havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli yaşamını yitirdi..

Saldırılar sırasında yerlerinden edilen bir milyonu aşkın Filistinli, Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

Ateşkes ve rehine takası için Hamas, bir kez daha Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucu ülkeler eşliğinde bir araya gelirken, İsrail bu kez Refah'a saldırmaya başladı.

İsrail Refah'a saldırdı

Hem koltuğunu koruma derdine düşen hem de kabinesindeki aşırı sağcı bakanların baskısı altındaki Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası olsa da olmasa da Refah'a kara saldırı başlatacaklarını belirtti.

Refah'a kara saldırısı için beklenen açıklama, İsrail ordusundan geldi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusunun uyarısının ardından Refah'ın doğusundaki 100 bin Filistinli, bir kez daha zorla yerinden oldu ve yollara düştü.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Heniyye'nin açıklamasına rağmen İsrail ordusu, dün Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdi.

Kara saldırısının genişlemesinden endişe ediliyor

Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor. Her ne kadar İsrail'in kara saldırısının "sınırlı olacağı" iddia edilse de Filistinliler bu saldırıların daha da genişletileceği ve Refah'ın diğer bölgelerinin de hedef alınacağı endişesini taşıyor.

Zira İsrail, daha önce Gazze'nin kuzeyine saldırılar düzenlerken bu bölgede yaşayan Filistinlilerden, Gazze'nin güney ve orta kesimlerinin "güvenli olduğunu" iddia ederek oralara göçmelerini istemişti.

Ancak İsrail daha sonra Gazze'nin orta kesimlerine ve güneyin en büyük şehri olan Han Yunus'a da kara saldırıları başlatmıştı.

1,5 milyon Filistinlinin gidecek yeri yok

İsrail'in Refah'a kara saldırısını genişletmesi halinde 1,5 milyon Filistinlinin sığınabileceği altyapının olduğu bir yer bulunmuyor.

Gazze Şeridi'nde Refah hariç yapılaşmanın olduğu yerlerin tamamı hava ve kara saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

Tel Aviv yönetimi, Refah'ın doğusundaki Filistinlilerden Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesi ve kara saldırısında harabeye dönen Han Yunus ile Gazze'nin orta kesimlerindeki bazı yerlere göçmelerini istedi.

Mevasi bölgesi, 12 kilometrekarelik bir tarım alanından oluşuyor ve altyapısı bulunmuyor. İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki Filistinlilerin göçmelerini istediği Han Yunus ve orta kesimdeki bölgelerin altyapıları ise İsrail saldırıları nedeniyle büyük oranda tahrip olmuş durumda.

Bu nedenle Refah'ta yaşayan Filistinlilerin daha önce İsrail'in kara saldırıları nedeniyle harabeye dönmemiş bir yerleşim alanı bulunmuyor.