İsrail, Gazze'ye bildiri attı: Kuzeye gitmeyin Gazzelilere havadan bildiri atan İsrail, kuzey bölgesinin güvenli olmadığını belirtti.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için uyarıda bulundu.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda bölgede taş üstünde taş bırakmayan İsrail, yeni saldırı sinyali verdi.

Bu kapsamda Gazzelilere, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

Havadan bildiri attılar: Kuzey güvenli değil

İsrail uçaklarının havadan attığı broşürlerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin 'güvenli olmadığı' ve bölge sakinlerinin bu bölgeye gitmemesi gerektiği uyarısı yer aldı.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

33 bin 797 Filistinli öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.