İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor! Saldırılarda 37. gün Savaşın başladığı günden bu yana saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, bugün de sivilleri hedef aldı. Farklı noktalara bomba yağdıran İsrail çok sayıda vatandaşın ölümüne neden oldu. Bunlardan 2'si ise doktor...

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AA

Gazze saldırı altında...

7 Ekim'de başlayan gerilim, İsrail'in karşılık vermesiyle savaşa döndü.

Bölgedeki hastane ve kiliseler hedef olmaya başladı. Sivillerin olduğu bölgeler bombardımana tutulunca can kaybında bilanço giderek arttı.

Tam 37 gündür havadan, karadan ve denizden saldırıya uğrayan Gazze, yok olma noktasına geldi.

40 bini aşkın bina yerle bir oldu, enkazlar altında bir cana ulaşmak için mücadele verildi.

Bombalar bugün de durmadı

Son olarak bugün de bir saldırı haberi geldi.

İsrail savaş uçakları Cibaliye'de "Beraş", Sahabe Caddesi'nde de "Nehhale" ailesine ait evleri vurdu. Her iki saldırı nedeniyle ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde "Ebu Şab" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Eş zamanlı saldırı

İsrail hücumbotları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kıyı hattına onlarca top mermisi ateşledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentine topçu bombardımanıyla eş zamanlı olarak aydınlatma bombaları attı.

Gazze'nin Nasr Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) genel merkezinin bombalandığı, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

2 doktor hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları Nasr Mahallesi'ndeki Mehdi Doğum Hastanesi'ni bombaladı, 2 doktor öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde Filistinli "el-Askeri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Şifa Hastanesi bahçesinde yerlerde yaklaşık 80 cesedin bulunduğunu ve sağlık personelinin bir şey yapamadığını aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)