İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine baskın düzenledi

İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden Hanzala gemisi teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler gerçekleşmeye başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

İSRAİL BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin 'İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği' ifade edilen açıklamada Hanzala'nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

Gazze'ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan canlı yayında İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

AKTİVİSTLERDEN ÜLKELERİNE BASKI YAPILMASI ÇAĞRISI

İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Hanzala gemisinde bulunan aktivistlerin önceden çekilmiş video mesajlarını tüm sosyal medya hesaplarından​​​​​​​ paylaştı.

Aktivistler hangi ülkenin vatandaşı olduklarını belirttikten sonra, "Eğer bu videoyu izliyorsanız, denizde yolumuzun kesildiğini ve Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail güçleri tarafından kaçırıldığımızı bilmelisiniz" ifadesini kullandı.

Arkadaşlarına, ailelerine ve tüm dünyaya seslenen aktivistler mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmaları için hükümetlerine baskı yapılması çağrısı yaptı.

"İmdat. Hanzala gemisinin mürettebatı İsrail güçleri tarafından kaçırıldı" notuyla yapılan paylaşımlarda her aktivistin vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri bakanlığı ve bakanının e-posta adresi ile sosyal medya hesapları paylaşıldı.

"İSRAİL'İN MÜDAHALESİ AÇIK BİR DENİZ KORSANLIĞIDIR"

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını 'deniz korsanlığı' olarak nitelendirdi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada gemideki gönüllülerin can güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına insani yardım gemilerine koruma sağlamak için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin uluslararası sularda insani yardım göreviyle Gazze'ye doğru yola çıkan Hanzala gemisine düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu açık bir saldırı ve hukuk dışı bir eylemdir" ifadeleri yer aldı.