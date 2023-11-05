İsrail, Gazze'yi tamamen kuşattıklarını duyurdu İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi’ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail, yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

"Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdık"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalar yaptı.

İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, "Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var" değerlendirmesinde bulundu.

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti.