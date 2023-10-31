İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

İsrail, üç haftayı aşkın süredir 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden saldırı düzenliyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

İsrail güçlerinin Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki tıp merkezinin yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.

Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı ve bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanların olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Yoğun bombardıman

İsrail savaş uçakları ayrıca kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail uçakları Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.