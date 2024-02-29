İsrail Gazze'de gıda yardımı bekleyenlere ateş açtı: 77 ölü Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen Filistinlilere ateş açan İsrail ordusu 77 Filistinliyi öldürdü, 250'den fazla kişi yaraladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail’in Gazze'de sivil katliamı sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 146. günde de devam etti.

Yardım bekleyen sivilleri hedef aldı

İsrail askerleri, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı için sırada bekleyen Filistinli sivilleri hedef aldı.

77 ölü, 250'den fazla yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda yardımı bekleyen kalabalığa ateş açılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 250’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 20’sinin cansız bedeni Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57’si ise Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Reşid Caddesi’nde gerçekleştirildiğini aktardı.

"Yardım bekleyenler soğukkanlılıkla öldürüldü"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "sivillere yönelik soğukkanlı bir katliam" ve İsrail'in devam eden “soykırım savaşının” bir parçası olduğu ifade edildi. Uluslararası topluma, sivilleri korumanın tek yolu olarak ateşkes sağlanması için "acilen müdahale" çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma tepki

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in saldırıyı önceden planladığı belirtildi.

Açıklamada; uluslararası toplum, özellikle de Biden yönetimi, Filistinli sivillerin katledilmesine izin vermekle suçlanarak "ABD yönetimini, uluslararası toplumu, İsrail işgalini ve uluslararası örgütleri, sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyoruz. Tüm dünya ülkelerine, tüm Arap ve İslam ülkelerine, Arap Birliği’ne ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na, soykırımı durdurması için İsrail’e baskı yapmak üzere acilen müdahale çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)