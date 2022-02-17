Filistin'in Ramallah kentinde bir sanayi tesisine baskın düzenleyen İsrail güçleri, teslim olan savunmasız Filistinli gencin üzerine köpek saldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü İsrail güçleri, Filistin'in Ramallah kentinde bulunan bir sanayi tesisine düzenledikleri baskın sırasında tesiste bekçilik yapan 19 yaşındaki Malik Maalla’ya köpekle saldırdı.

SİLAHSIZ GENCİN ÜZERİNE KÖPEK SALDILAR

Tesisteki güvenlik kamersı tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerini karşısında gören ve ellerini havaya kaldırarak teslim olan gencin, silahsız ve savunmasız olmasına rağmen askerlerin köpeğe saldır emri verdiği görüldü.

İsrail güçleri, teslim olan Filistinli gence köpekle saldırdı - VİDEO

FİLİSTİN'DEN KINAMA ÇAĞRISI

Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail güçlerinin Filistinli tutsaklara ve tutuklulara yönelik uygulamalarını kınama çağrısında bulundu.