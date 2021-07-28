İsrail güçlerinden Filistinli protestoculara sert müdahale: 1 ölü 158 yaralı

İsrail güçlerinin, Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 158 kişi yaralanırken, Nablus kentinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin değişmesine rağmen, Filistin topraklarında işgal politikaları devam ediyor.

Ürdün ile Batı Şeria arasında yer alan Ürdün Vadisi’nin kuzeyindeki Ayn el Hilve bölgesi yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, İsrail’in yerleşim politikasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistinli Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi ile Filistinli ulusal gruplar tarafından düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

İSRAİL GÜÇLERİNDEN PROTESTOCULARA ACIMASIZ MÜDAHALE

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in yerleşim politikasını kınadı. Olay yerine gelen İsrail güçleri ise, protestoculara biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 158 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 20’si plastik mermi, 46’si biber gazı, 92’si göz yaşartıcı gaz ile olmak üzere toplam 158 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılar arasında Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi Valisi Yunus El Assi ve Duvara ve Yerleşimlere Karşı Direniş Komisyonu Başkanı Velid Assaf’ın olduğu da belirtildi.

Nablus’ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ASKERLERİ, ÖLEN FİLİSTİNLİYİ VERMEDİ

Nablus’un güneyinde yer alan Beyta kasabası yakınlarında İsrail askerleri, Filistin halkına ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan 41 yaşındaki Shadi Omar Lotfi Salim’in hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail askerlerinin Salim’in cansız bedeninin ele geçirdiği ifade edildi.