İsrail-Hamas çatışmasında 5. gün! İşte Gazze'de son durum... İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 5’inci gününde devam ederken, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 950'ye yükseldiği açıklandı.

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Dünyanın gözü Orta Doğu'da...

İsrail-Filistin hattında 7 Ekim'de başlayan gerilimde sular duurlmuyor.

Hamas güçlerinin başlattığı saldırılara karşılık veren İsrail güçleri, yüzlerce can kaybına neden oldu.

Her iki tarafın da şiddetli saldırıları gece-gündüz devam ediyor.

Gazze enkaza döndü

İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ederken, bölgeden gelen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, şehirler adeta enkaza dönmüş durumda.

Bu süreçte siviller, kadınlar ve çocuklar da saldırıların hedefi oluyor.

Ölü sayısı 950'ye yükseldi

Yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi moloz yığınına dönüştü.

İsrail ordusuna bağlı uçaklar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam etti. Bugün ise gerilimin 5. günü.

Son olarak Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

260 bini aşkın Filistinli yerinden oldu

Öte yandan Birleşmiş Milletler'den de açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de 260 binden fazla Filistinlinin yerinden olduğu bilgisine yer verildi.