İsrail Hamas'ın ateşkes teklifini reddetti İsrail, Hamas'ın 3 günlük ateşkes ile aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 50 esir takası değişimini kapsayan teklifi reddettiğini duyurdu.

AA

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye karşı saldırı başlatmasından bu yana 40 gün geçti.

11 binden fazla Filistinli kayatını kaybederken, 30 binden fazlası da yaralandı.

İsrail saldırıları nedeniyle artık Gazze'de hiçbir yer güvenli değil.

İsrail ordusu, rehineleri kurtarma amacıyla karadan girdiği bölgede pek ilerleme kaydedemedi.

Bir yandan da Hamas'ın rehineler için pazarlıkları devam ediyor.

Hamas 50 rehine karşılığı 3 gün ateşkes istedi

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'in çatışmaya 3 günlük ara vermesi halinde, 50 kadın ve çocuğu bırakmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail'den yanıt gecikmedi.

İsrail teklifi reddetti

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini duyurmuştu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)