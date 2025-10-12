İsrail hükümet sözcüsü: Rehineler pazartesi serbest bırakılacak

Mısır'da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, İsrail ve Hamas tarafları ateşkese vardı.

İşgalci İsrail hükümetinin onaylaması sonrası, ateşkes yürürlüğe girdi.

Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.⁠

REHİNELER PAZARTESİ SERBEST BIRAKILACAK

Son dakika gelişmesine göre, İsrail hükümet sözcüsü, rehinelerin pazartesi sabah erken saatlerinde serbest bırakılacağını duyurdu.

"Hayattaki 20 rehinenin birlikte tek seferde bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan sözcü, "Beklenen tüm rehineler teslim alındığında, Filistinli tutuklular serbest bırakılacak." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.