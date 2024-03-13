İsrail iddiası: Biden, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor ABD Başkanı Biden'ın, İsrail'de Netanyahu'yu istemediği iddia edildi. İsrailli bir yetkili, "ABD'nin himayesi altındaki bir devlet değiliz" dedi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Tel Aviv yönetimini devirmeye çalıştığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir üst düzey yetkili, Biden hükümetinin, İsrail'de daha ılımlı bir yönetimin göreve gelmesini istediğini söyledi.

The Jerusalem Post'un haberine göre söz konusu yetkili, "ABD İstihbarat Topluluğu'nun Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporuna" ilişkin açıklama yaptı.

'İsrail hükümetini devirmek istiyorlar' iddiası

Rapora tepki gösteren yetkili, "Dostlarımızdan İsrail'deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin himayesi altındaki bir devlet değiliz"

Söz konusu yetkili, Netanyahu'yu başkasının değil, İsrail vatandaşlarının seçtiğini söyleyerek şöyle dedi:

İsrail, ABD'nin himayesi altındaki bir devlet değil, hükümeti vatandaşların seçtiği, bağımsız ve demokratik bir ülkedir.

"Netanyahu'ya duyulan güvensizlik derinleşti"

ABD İstihbarat Topluluğu tarafından şubat ayında hazırlanan 41 sayfalık "Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu" 11 Mart’ta yayınlanmıştı.

Netanyahu'nun iktidardaki geleceği, Filistin ve güvenlik konularında katı politikalar izleyen aşırı sağ ve ultra Ortodoks partilerden oluşan yönetim yapısının şüpheli olabileceğine değinilen raporda, "Savaş öncesi zaten had safhada olan Netanyahu'nun yönetim kabiliyetine duyulan güvensizlik, toplum genelinde derinleşti ve yayıldı." ifadesine yer verilmişti.

"İsrail'de daha ılımlı bir hükümet mümkün"

İsrail Başbakanı'nın istifası ve seçim talebiyle büyük protestoların gerçekleştirileceğine işaret edilen raporda, "İsrail'de farklı ve daha ılımlı bir hükümet mümkün." denildi.

ABD Başkanı Biden, 9 Mart'ta Kongre'de bir senatörle yaptığı konuşma sırasında Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişine izin vermeyen Netanyahu'nun fikrini değiştirmek için "ikna edici bir konuşma yapacağını" söylerken açık mikrofona yakalanmış, bu konuşma ikili arasındaki anlaşmazlık şeklinde değerlendirilmişti.

"İsrail'e zarar veriyor"

Biden, ayrıca 10 Mart'ta MSNBC'ye yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun politikalarının İsrail'e zarar verdiğini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)