İsrail ile BAE ve Bahreyn anlaşmasının ikinci hedefi Türkiye

Amerikalı uzmanlar, İsrail'in Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmanın ikinci hedefinin Türkiye olduğunu söyledi.

Amerika'nın yaptığı girişimlerin ardından İsrail, Arap ülkeleriyle tek tek anlaşmaya başladı.

İsrail'in anlaşmaya vardığı ilk ülkelerden olan BAE ve Bahreyn, yapılan anlaşmaya imzayı Beyaz Saray'da düzenlenen törende attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende mutluluk pozları verildi.

Merkezi Washington’da bulunan Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsü kıdemli uzmanlarından Hussein Ibish, Türkiye’nin bu konudaki duruşunu VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

"İKİNCİ HEDEF TÜRKİYE"

BAE ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasında “Türkiye’nin ikinci hedef olduğunu” söyledi.

Ibish, “Bütün bu anlaşmaların asıl hedefi İran olsa da İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının ikinci hedefi de Türkiye. Normalleşme anlaşması İran’a karşı oluşan ülkeler bloğunu ve aynı zamanda Türkiye ile Sünni İslamcı müttefiklerine karşı koalisyonu güçlendiriyor. Bu grup da temel olarak BAE, Mısır, Sudan ve İsrail’den oluşuyor. O nedenle Türkiye’nin bu konuda başka bir sebeple endişelendiği açık.” değerlendirmesini yaptı.