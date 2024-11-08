İsrail ile Fransa arasında gerilim: Gözaltı kabul edilemez

AA

İsrail ile Fransa arasında gerilim tırmanıyor.

Yaşanan son olayda İsrail polisi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa'nın mülkü statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde (Eleona'da) 2 konsolosluk çalışanını gözaltına aldı.

İsrail'in gözaltı kararı sonrası Fransız siyasetçilerden tepkiler geliyor.

"DUYDUĞUM RAHATSIZLIĞI İLETMEK İSTEDİM"

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün Fransa mülkü olan Eleona'da ciddi bir olayın yaşandığını bildirdi.

Braun-Pivet, ülkesinin bölgedeki durumun yatıştırılması için çalıştığı sırada gerçekleşen bu olayı şiddetle kınadığını kaydederek, "İsrailli mevkidaşıma duyduğum rahatsızlığı iletmek istedim." dedi.

'KABUL EDİLEMEZ' ÇIKIŞI

Fransız Senatosunda Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Komisyonu Başkanı Cedric Perrin, X hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, diplomatik statüsü bulunan 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınması "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Perrin, Pater Noster Kilisesi'ne izinsiz ve silahlı şekilde giren İsrail polisinin 2 Fransız'ı gözaltına aldığını belirterek, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğunu ve gerilimi beslediğinin altını çizdi.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA TALEP EDECEK

Gözaltına alınan 2 kişiye ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'ya desteğini dile getiren Perrin, gelecek hafta yapacağı görüşmede İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'dan konuya ilişkin açıklama talep edeceğini belirtti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'te Fransa mülkünde 2 Fransız jandarmanın İsrail polisince gözaltına alınması "kabul edilemez bir provokasyon" olarak tanımlandı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'ya karşı tekrarladığı kibirli eylemlerin kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

FRANSIZ JANDARMALAR, İSRAİL POLİSİNİN KİLİSEYE GİRMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

İsrail basınındaki haberlere göre, Barrot'nun Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne (Eleona) dün yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istememişti.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü.

Fransız makamları, İsrail polisince gözaltına alınan 2 kişinin, Fransa Konsolosluk çalışanı olduğunu ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.