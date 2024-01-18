İsrail ile Hamas anlaştı: Gazze'ye ilaç ve yardım sevkiyatı başladı İsrail ile Hamas hareketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne ilaç ve yardım sevkiyatının başladığı belirtildi

AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü aşkın süredir devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas hareketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne ilaç ve yardım sevkiyatının başladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, "İsrailli esirler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yararına duyurulan anlaşmanın uygulanması kapsamında ilaç ve yardımlar Gazze Şeridi'ne girdi" ifadelerini kullandı.

İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.