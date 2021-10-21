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    İsrail: İran ile çatışmamız an meselesi

    İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran ile çatışmasının "an meselesi" olduğunu ifade etti.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:21
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    İsrail: İran ile çatışmamız an meselesi

    İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin ile İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Liberman, "İran ile çatışma an meselesi, bu da çok uzak değil." diye konuştu.

    "HİÇBİR SÜREÇ İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI DURDURAMAYACAK"

    Tahran ile diğer ülkeler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesi konusundaki görüşmeleri işaret eden Liberman,"Hiçbir diplomatik süreç veya anlaşma, İran'ın nükleer programını durduramayacak." ifadelerini kullandı.

    İsrail: İran ile çatışmamız an meselesi #1

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