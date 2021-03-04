İsrail: İran sahillerimizi kirletti

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, İsrail kıyılarında Şubat ayında meydana gelen petrol sızıntısını "terör" olarak nitelendirirken, İran'ı sorumlu tuttu.

İsrail’de Şubat ayında birkaç yüz ton petrol katranı İsrail kıyılarına vurarak ülkenin Akdeniz kıyı şeridinin yaklaşık 160 kilometresinin etkilemişti. İsrail Doğa ve Parklar İdaresi ise olayı, ülkenin yıllardır görülen en kötü doğal afeti olarak nitelendirmişti. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin meydana gelen petrol sızıntısını "terör" olarak nitelendirdiğini ve İran’ın felaketle bağlantılı olduğuna inandığını kaydetti.

"İRAN, ÇEVREYE DE ZARAR VERİYOR"

Gamliel, Tel Aviv’in bu olayı sadece bir çevre suçu olmadığını, bir çevre terörizmi olduğunu keşfettiğini ve çevresel saldırıdan İran’dan ayrılan bir Libyalı şirketin sahip olduğu korsan gemisinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bakan Gamliel, "İran, terörizmle sadece nükleer silahların yardımıyla ya da sınırlarımız boyunca kendisini göstermeye çalışarak uğraşmıyor. İran çevreye zarar vererek terörizme devam ediyor. Çevreye zarar ve kirliliğe karşı mücadelemiz ülkelere yayılan bir mücadeledir" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Gamliel, ilerleyen zamanda olay hakkında daha fazla bilgi vereceğini belirtti.

İRAN'IN AKDENİZ TİCARETİ AMBARGO ALTINDA

İran, İsrail’in iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmazken, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü olduğu ve İran’ın diğer ülkelerle deniz taşımacılığına bağlı petrol ticaretinin, ABD yaptırımları tarafından ciddi şekilde kısıtlandığı biliniyor. Bu kısıtlama ise, İran’ın Akdeniz bölgesindeki geleneksel müşterilerinin çoğunu İran’dan ham petrol alımlarını ciddi şekilde veya tamamen azaltmaya yöneltiyor.

İSRAİL KIYILARI KATRANA BULANMIŞTI

Geçen ay binlerce gönüllü, yerel yabani hayatı kurtarmak ve ülkenin Akdeniz kıyı şeridinin neredeyse tamamı boyunca yayılan yüzlerce ton petrol katranını temizlemek için İsrail kıyılarına gitmişti. Temizlik çabalarına İsrail ordusu da destek sağlarken hükümet, çalışmaların haftalarca hatta aylarca sürebileceğini ve bazı bölgelerde yaz plaj sezonunun ertelenebileceği konusunda uyarmıştı.

9 GEMİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Tel Aviv, yaşanan olayın sorumlularını yasal işlem yapmakla tehdit etmişti. Gamliel geçtiğimiz ay yaptığı basın açıklamasında, olayla bağlantılı olarak toplam 9 geminin soruşturulmakta olduğunu ifade etmişti. Müfettişler ise, ilk önce Yunan petrol tankeri Minerva Helen’in kazadan sorumlu olabileceğini belirtmiş, fakat daha sonra iddialarını geri çekmişlerdi.