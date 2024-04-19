İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını belirtildi. İsrail'in İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurduğu ifade edildi.

AA & Ensonhaber

Günlerdir beklenen oldu.

İsrail füzeleri İran'ı vurmaya başladı.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

"Joe Biden yönetimi saldırıya yeşil ışık yakmadı"

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Joe Biden yönetiminin İsrail'in İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İsfahan şehrinde büyük patlamalar duyuldu

İran basını, İran Hava Kuvvetleri üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci üssünün yakınında yer aldığını aktardı.

Uçuşlar askıya alındı

İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti saldırıda İran Devrim Muhafızları'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı hedeflerin vurulduğunu; İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.