İsrail: İran'a misillemeden bölge ülkeleri zarar görmeyecek İddialara göre İsrail, İran'ın 13 Nisan'da gerçekleştirdiği kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi saldırılarına karşılık verilecek misillemeden bölge ülkelerinin zarar görmeyeceğine dair güvence verdi.

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AA & Ensonhaber

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre; İsrail, olası bir İran'a karşı misilleme durumunda Ürdün, Mısır ve Körfez ülkelerini bilgilendirdi.

Uluslararası kamuoyunda, İran saldırılarına nasıl ve ne zaman tepki verileceği tartışılırken İsrail, bölgedeki Arap ülkelerine, misillemenin onları tehlikeye atmayacağına dair güvence verdi.

İsrail, İran'ın saldırısına karşılık verecek

Dün yayınlanan bir haberde, İsrail'deki "Kanal 12" televizyonu, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına yanıt verme konusunda karar aldığını iddia etti.

Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran'ın saldırısına "açık ve etkili" bir şekilde yanıt verme kararı aldığı belirtilirken İsrail'in tepkisinin, İran'ın gerçekleştirdiği büyük çaplı bir saldırıya sessiz kalmayacağı mesajını verme amacı taşıdığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in, bölgesel bir savaşı tetiklemek ya da İran saldırısına yardım eden koalisyonu parçalamak istemediği ve eylemlerini ABD ile koordine etmeyi amaçladığı belirtildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.