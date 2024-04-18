İsrail: İran'a orantısız saldırı düzenleyelim Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın saldırısına misilleme yapmaları gerektiğini savundu. İsrailli Bakan, saldırının 'sert ve şiddetli' olmasını istedi.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'a "orantısız saldırı" düzenlenmesini istedi.

Smotrich, radyo programında İran ile yaşanan gerilimi değerlendirirken dikkat çeken ifadelere imza attı.

İsrailli Bakan, İran'ın geçen hafta İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıya misilleme yapılması gerektiğini savundu.

İran'a saldırı istedi: Orantısız olsun

Smotrich, bunun "şiddetli, sert ve orantısız bir bedele yol açacak" bir karşılık olması gerektiğini söyledi.

Smotrich, "İsrail'in Orta Doğu'daki konumunu şekillendirmek için misillemenin gerekli olduğunu" ileri sürerek, "Orta Doğu'da konuşulan dil bu." yorumunda bulundu.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)