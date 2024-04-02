İsrail, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasını vurdu: 7 ölü İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda 2 generalin de aralarında olduğu 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'a ait konsolosluk binası vurdu.

İran Devrim Muhafızları, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediği belirtilerek saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani olduğu açıklandı.

"İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.

Saldırıda diplomatlar ve askeri danışmanların da aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ekberi, hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve isimlerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacağını ifade etti.

Ekberi, İran'ın saldırıya hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini sözlerine ekledi.