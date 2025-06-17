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Haber Merkezi

İran'ın İsrail'in 13 Haziran günü başlattığı saldırılara yanıt vermesiyle başlayan bölgedeki karşılıklı saldırılar, beşinci gününe girdi.

Tarafların saldırıları gece boyu sürerken Tel Aviv ve Tebriz, güne yine patlamalarla başladı.

KARŞILIKLI FÜZE ATIŞLARI

İran basını, sabah saatlerinde Tebriz'de iki büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

İsrail de sabah saatlerinde İran'dan yeni füze atıldığını duyurdu.

İSRAİL: İRAN'IN YENİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ

İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri son saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin öldüğünü söyledi.

Musevi, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Hüseyin Bakıri'nin yerine atanmıştı.

4 GÜN ÖNCE GÖREVE GELDİ

Hamaney, General Gulam Ali Reşid’in ölümünün ardından, General Ali Şadmani’ye Tümgenerallik rütbesi vererek onu Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı olarak atamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü" denildi.

İSRAİL İRAN DEVLET TELEVİZYONU BİNASINI VURDU

İsrail dün akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu binasını vurdu, İran Dışişleri Bakanı bu saldırının 'korkaklık ve çaresizlik' olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırısının ardından "İran, İsrail topraklarına tarihin en büyük ve en yoğun füze saldırısına hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ MİSİLLEME SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.