İsrail, İrlanda Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

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İsrail hükümeti, İrlanda Büyükelçiliğini kapatacaklarını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, hükümetin bu kararı almasının sebebinin, İrlanda Cumhuriyeti'nin "tüm kırmızı çizgileri aşması" olduğunu ifade etti.

İsrailli bakan Saar, Dublin hükümetini "aşırı İsrail karşıtı politikalar" gütmekle suçladı.

FİLİSTİN İÇİN ELÇİLİĞİ KAPATACAKLAR

Açıklamada, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına da atıf yapılarak, İsrail'in halihazırda Dublin'deki büyükelçisini geri çekmiş olduğu hatırlatıldı.

Saar, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına İrlanda'nın müdahil olma başvurusu yapmasını da eleştirdi.

İRLANDA, İSRAİL ALEYHİNE SOYKIRIM DAVASINA DAHİL OLMUŞTU

İrlanda'da hükümet 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Geçen yıl 11 Aralık'ta ise İrlanda hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını açıklamıştı.

İRLANDA'YI ANTİSEMİZTİZM İLE SUÇLADI

İsrailli bakan Saar açıklamasında, "İrlanda'nın İsrail'e karşı kullandığı anti-semitik söylem ve eylemler, Yahudi devletinin şeytanlaştırılması ve gayrimeşru kabul edilmesine dayanıyor.İsrail, dünya genelinde ikili ilişkilerini geliştirirken ülkelerin kendisine karşı tavır ve eylemlerini hesaba katarak önceliklerini belirleyecektir."ifadelerini kullandı.

"DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Simon Harris, İsrail'in büyükelçiliğini kapatma kararının "derin hayalkırıklığı" yarattığını söyledi.

Harris, İrlanda'nın "İsrail karşıtı" olduğu iddiasını da kesin bir dille reddetti.