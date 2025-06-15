İsrail: İsfahan'da nükleer tesisi vurduk

Haber Merkezi

İsrail ve İran arasındaki saldırılar, şiddetlenerek artıyor.

İsrail'in başlattığı saldırılarda İran, gece boyunca Tel Aviv'i vurdu.

İran'ın düzenlediği saldırılarda İsrail tarafından yaralı ve ölü sayısı artarken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

NÜKLEER TESİS VURULDU

İsrail ordu sözcülüsü AvichayAdraee, İsfahan'daki nükleer tesisi vurduklarını açıkladı.

"ÖNEMLİ BİR TESİS"

Adraee sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu, saldırılarımızdan kaçmayan stratejik ve önemli bir tesistir. İran rejiminin stratejik yeteneklerine, özellikle nükleer projeyle ilgili olanlara güçlü darbeler indirmeye devam ediyoruz.

MOSSAD ÜYELERİ YAKALANDI

Tesnim haber ajansının bildirdiğine göre İran polis sözcüsü, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesini Elburz bölgesinde gözaltına aldı.

Haberde istihbaratçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.

İRAN BORU HATTINI VURDU

İsrail petrol rafinelerinden yapılan açıklamada, Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarının İran'ın füze saldırılarından zarar gördüğü bildirildi.

Ancak saldırının ölüm veya yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Açıklamada, rafineri tesislerinin çalışmaya devam ettiği ancak bazı tali işletmelerin, operasyonları durdurduğu kaydedildi.

Rafineriler, zararın faaliyetlerine etkisini ve mali sonuçlarını incelediklerini açıkladı.