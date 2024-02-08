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İsrail istihbarat yetkilisi istifa etti: Gerekçe, 7 Ekim saldırılarındaki zafiyet

İsrail istihbarat yetkilisi istifa etti: Gerekçe, 7 Ekim saldırılarındaki zafiyet Binbaşı rütbesindeki yetkili, Hamas saldırısındaki başarısızlığından dolayı istifa kararı aldı. Bu, bir ilk olarak kayıtlara geçti.