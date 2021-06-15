İsrail, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız veren ülkede, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İsrail'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede, halkın büyük bölümünün ilk doz aşıyı olması ile 18 Nisan’da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

Normalleşme süreci kapsamında, alınan tedbirler hafifletildi.

KARAR İMZALANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı kararın imzalandığı duyuruldu.

Ancak aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giren kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcular için maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

NÜFUSUN 56.8’İ AŞILANDI

Ülkede en az bir doz aşı olanların sayısı 5 milyon 482 bin 194 olarak kaydedildi.

Tamamen aşılananların sayısı 5 milyon 145 bin 765 olarak açıklandı.

Nüfusun yüzde 56,8'inin tamamen aşılandığı belirtildi.

6 BİN 430 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aşının en az 1 dozunu alanların oranı ise yüzde 60,6 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 839 bin 690 olurken, 6 bin 430 kişi ise hayatını kaybetti.