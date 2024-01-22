Haberler



Dünya



İsrail karışıyor! Esirlerin yakınları meclisi bastı: Onları geri getirin

İsrail karışıyor! Esirlerin yakınları meclisi bastı: Onları geri getirin Gazze'deki masumları öldüren İsrail'e, kendi vatandaşları tarafından gelen tepkiler artmaya başladı. Yakınları Hamas'ın elinde olan bir İsrail vatandaşı, İsrail Meclisi'ni basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi.