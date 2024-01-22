İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor...
Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkadı.
İsrail'in ateşkes çağrısına yanaşmaması, kendi vatandaşlarının da tepkisini çekmeye başladı.
Bir grup esir yakını, güvenlik görevlilerinin engellemelerini aşarak Batı Kudüs’te yer alan İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) Maliye Komitesi görüşmesinin yapıldığı salona girdi.
"Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılası için milletvekillerine çağrıda bulundu.
"Çocuklarımız ölürken...."
Sosyal medyaya yansıyan videolarda, esir yakınlarının İsrail Meclisi'ne baskını sırasında tansiyonun zaman zaman yükseldiği görüldü.
Görüntüde, esir yakınlarından birinin “Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız." şeklinde bağırdığı duyuldu.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esir bulunuyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki evinin önünde de çadır kurarak protesto yapan esir yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçluyor, esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulunuyor.
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