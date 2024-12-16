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AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 45 bine dayandı.

Katil sürüsü Gazze'de bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi, saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

TORUNUNA VADASIYLA YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında İsrail'in yaklaşık bir yıl önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile "gözlerinin içini öperek" vedalaşan ve torununa "Ruhumun Ruhu" diye hitap eden Halid Nebhan'ın da olduğu bilgisine yer verdi.

"RUHUMUN RUHU"

Nebhan, geçen yıl Aralık ayında İsrail saldırısında öldürülen, "ruhumun ruhu, canımın canı" diye hitap ettiği torunu Rim'in cansız bedenini sevdiği, gözlerinin içini öptüğü, saçlarını taradığı ve yüzünü sildiği görüntülerle dünyada büyük etki uyandırmıştı.