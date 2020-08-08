İsrail, kendi İHA'sını düşürdü

İsrail, kendi İHA'sını düşürdü

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İsrail ordusunun Lübnan’dan geldiğini öne sürerek vurduğu insansız hava aracının (İHA) İsrail’e ait olduğu ortaya çıktı.

İsrail, ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

Açıklamada, İHA’nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.

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Bugün ise İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak." ifadeleri kullanıldı.