İsrail: Körfez'le ortak hava tatbikatları yapacağız

İsrail'in Hava Kuvvetleri Komutanı Norkin, Körfez ülkeleriyle ortak tatbikat gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi.

ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile normalleşen, Suudi Arabistan ile de anlaşmanın yollarını arayan İsrail, Körfez kuvvetleriyle ortak hava tatbikatı yapmaya hazırlanıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

TATBİKAT YAPACAKLARI ÜLKELERİ AÇIKLAMADI

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi. Ancak bu ülkeler arasında BAE ve Bahreyn'in bulunduğu konuşuluyor.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

Amikam Norkin

"İSRAİL İÇİN İYİ DEĞİL"

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti.

TEL AVİV İLE NORMALLEŞEN ÜLKELER

ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.