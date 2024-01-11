İsrail, Lahey'deki duruşma öncesinde ABD ve Almanya'nın desteğini aldı Washington'dan yapılan açıklamada, "İsrail soykırım yapmadı" iddiasında bulunuldu. Almanya da "İsrail, Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını kullanıyor" ifadesini kullandı.

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İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açıldı.

Soykırım davası kapsamında ihtiyati tedbirlerin uygulanması talep ediliyor.

ABD ve Almanya, görülen ilk duruşma öncesi yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e yöneltilen soykırım suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

ABD: İsrail soykırım yapmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "İsrail'in soykırım yaptığı iddiaları asılsızdır." tezini öne sürdü.

Miller, "Aslında İsrail'in yok edilmesi ve Yahudilerin kitlesel katledilmesi için açıkça çağrıda bulunmaya devam edenler, İsrail'e şiddetle saldıranlardır." iddiasında bulundu.

Tel Aviv'e destek ifadeleri: Zorlu ortamda faaliyet gösteriyor

Soykırımın, herhangi bir kuruluşun veya bireyin gerçekleştirebileceği en "iğrenç" eylemlerden biri olduğunu belirten Miller şöyle devam etti:

Bu tür iddialar büyük bir dikkatle yapılmalı. İsrail, Hamas'ın kasıtlı olarak sivillerin arasına yerleştiği bir kentsel savaş alanı olan Gazze'de son derece zorlu bir ortamda faaliyet gösteriyor.

Miller, diğer taraftan, ABD'nin İsrail'in "Hamas'a karşı operasyonlarında uluslararası insancıl hukuka uymasını" beklediğini söyledi.

Almanya: İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail'in soykırım yaptığı iddialarını reddetti:

İsrail, Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak hareket ediyor. Meşru müdafaasının hedefi sivil halk değil. Bunu açıkça ifade ettiler.

Netanyahu'nun uluslararası hukuk iddiası

Öte yandan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin kanlı saldırılarını savunan bir açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmeye veya sivil nüfusunu yerinden etmeye niyeti olmadığını iddia eden Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Filistin halkıyla değil, Hamas'la savaşıyor. Biz bunu uluslararası hukuka tamamen uygun şekilde yapıyoruz.

Netanyahu, İsrail ordusunun sivil kayıplarını en aza indirmek için "elinden geleni" yaptığını iddia etti.