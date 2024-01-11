İsrail lobileri, ABD Kongre üyelerinden destek almak için ödeme yaptı Gazze'ye saldırılarına destek arayışlarına girişen İsrail'in, lobiler aracılığıyla yaptığı faaliyetler ortaya çıktı.

AA

İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyen ABD Kongre üyelerinden bazılarına para verildi.

The Guardian, seçim kampanyaları verilerinden yola çıkarak bir analize imza attı.

Kongre üyelerinin, 2023'te 7 Ekim'den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar incelendi. Ayrıca X hesapları ve ABD Başkanı Joe Biden'a yazılan mektuplar mercek altına alındı.

Analize göre, yüksek meblağlarda bağış alanların, çoğunlukla ABD'nin Tel Aviv'e askeri desteğinin sürdürülmesini talep ediyor ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor.

İsrail'e destekte bağış etkisi

Verileri inceleyen bazı kampanya finansmanı uzmanları da bağışların, Kongre'nin İsrail'e verdiği "ezici desteğin" artmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

Kongre üyelerinin yaklaşık yüzde 82'si Ekim 2023'ten Kasım 2023'e kadar İsrail'e desteğini artırırken, sadece yüzde 9'u Filistin'i daha yoğun destekledi.

Kongre üyelerine bağışta İsrail-Filistin detayı

Analize göre İsrail'i destekleyenler olarak sınıflandırılan Kongre üyeleri son seçimlerinde ortalama 125 bin dolar alırken, Filistin'i destekleyenlere ortalama 18 bin dolar bağış yapıldı.

Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü ve "İsrail Lobisi" kitabının yazarlarından John Mearsheimer, analize ilişkin yaptığı açıklamada, bulguların ABD'nin İsrail'e yönelik politikası üzerinde "derin etkileri" olduğunu söyledi.

Kongre'yi iten bir lobi olmasaydı...

Mearsheimer, "Eğer Kongre'yi gerçekten güçlü şekilde belirli bir yöne iten bir lobi olmasaydı, ABD Kongresi'nin Gazze'deki savaş konusundaki tutumu temelden farklı olurdu." ifadesini kullandı.

Ülkedeki en güçlü "Yahudi lobi kuruluşu" Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bir diğer lobi grubu İsrail İçin Demokratik Çoğunluk önde gelen kampanya finansörleri arasında yer alıyor.

Analiz bulgularına göre, Kongre üyelerinin yüzde 93'ü Washington'un İsrail'e askeri yada mali destek vermesini isterken, yüzde 81'i İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekledi.

Kongre üyelerinden yüzde 17'si İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunurken, yüzde 17'si de 7 Ekim'in İsrail'in yıllardır Gazze'ye uyguladığı abluka ve işgali nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

Kongre, İsrailli sivil kayıplara daha fazla yakınlık duyuyor

Habere göre, Kongre, İsrailli sivil kayıplara Filistinlilerden çok daha fazla yakınlık duyuyor, ancak Kongre üyelerinin sivil kayıplara ilişkin açıklamalarını para değil parti politikaları belirliyor.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt, bağışlara ilişkin analizin, İsrail'in Gazze'ye saldırıların nedeninin açıklanmasına yardımcı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Son on yıllardır İsrail, yerleşim yerlerini genişletmesi gibi kışkırtıcı politikalarını, İsrail yanlısı lobi yardımıyla sağladığı ABD'nin silahları ve politik desteği olmadan gerçekleştirmesi mümkün olmayabilirdi.

İsrail yanlısı lobi gruplarının etkisi

Walt, İsrail yanlısı lobi gruplarının etkisi nedeniyle ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını desteklemesi, İsrail'e yönelik yaptırım uygulaması veya askeri desteğini çekmesi fikirlerinin "tamamen kurgu" olduğunu anlattı.

"Seçilmek için Filistin yanlısı bir tutum sergileyen" Kongre üyeleri John Fetterman, Maxwell Frost ve Raphael Warnock'un, söz konusu lobiler tarafından bağış almalarının ardından İsrail yanlısı tavır takındıkları görüldü.

Analiz, ABD halkının aksine çoğu Kongre üyesinin İsrail'i desteklediğini ortaya koyarken, Kongre üyelerinin yüzde 17'sinin İsrail'i eleştirip ateşkes çağrısında bulunduğunu tespit etti.

20 milyon dolar teklif

Haberde yer alan iddiaya göre İsrail yanlısı bir bağışçı, sonraki seçimlerde Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib'a karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)