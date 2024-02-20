İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi Lübnan'ın güneyinde keşif uçuş yapan İsrail savaş uçakları, iki noktayı hedef aldı. Saldırının boyutu, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına saldırılarına yenilerini ekledi.

Savaş uçakları, gece boyunca keşif uçuşlarının ardından Lübnan'ın güneyini vurdu.

Meys el-Cebel beldesi ile Marcayun bölgesi, saldırıların hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan gündüz düzenlenen saldırılarla ilgili de yeni görüntüler ortaya çıktı.

Lübnan'ın güneyine peş peşe saldırılar

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesinde bazı bölgelere düzenlediği hava saldırısında, Suriyeli ve Filistinli 14 işçi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğü ise Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait iki silah deposunun hedef alındığını savunmuştu.

İsrail-Hizbullah çatışmalarının bilançosu

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail'e baskı yapılmasını istiyorlar

Lübnan, uluslararası toplumun savaşın yayılmasını önlemek için ülkesine saldıran İsrail'e baskı yapması gerektiğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesine yaptığı saldırıya tepki gösterildi.

'Lübnan'a devam eden saldırıları kınayın' çağrısı

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

Lübnan'ın güneyinde huzur ve istikrarın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, sonuncusu bugün Gaziyye beldesine düzenlenen İsrail'in Lübnan'a süregelen saldırılarını kınamalıdır.

"Sonuç felaket ve yıkım olacak"

Uluslararası toplumdan "İsrail'in savaşı Lübnan'a genişletme konusundaki provokatif girişimlerini önlemek üzere baskı yapması" istenilen açıklamada, şu uyarı yapıldı: