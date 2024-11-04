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AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

Bu saldırılar kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 43 bin 374'e çıktı.

Dünyanın gözleri önündeki bu soykırım Gazze ile sınırlı kalmıyor.

Katil sürüsü yıkım ve katliamı Lübnan'a da taşıdı.

KASABAYI HARİTADAN SİLDİLER

Lübnan'a saldırıları artıran İsrail, ülkenin güneyindeki bir kasabayı hedef aldı.

İsrail ordusu sınıra yakın bir kasabanın tamamını patlayıcılarla yıktı. Katil sürüsü o anlara ilişkin görüntüleri de servis etti.