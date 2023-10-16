İsrail meclisinde füze paniği: Sığınaklara koştular Kudüs’te yükselen siren seslerinin ardından Knesset’teki (İsrail meclisi) oturuma ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa koştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden abluka aldığı, kara harekatı için geri sayım yapılan Gazze Şeridi’nden atılan roketler Kudüs’te paniğe neden oldu.

Milletvekilleri 40 dakika sığınakta bekledi

Kudüs’te yükselen siren seslerinin ardından Knesset’teki (İsrail meclisi) açılış oturumuna ara verilirken, İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa indi.

Yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)