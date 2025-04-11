İsrail medyası analizi: Suriye'de Türkiye varlığına alışmamız gerek

Haber Merkezi

Onlarca yıllık Baas zulmünden kurtulan Suriyelilerin yanında Türkiye, yıllarca dik duruşuyla dikkat çekti.

Esad Ailesi'nin Suriye topraklarından kovulmasında ve yeniden inşada Türkiye'nin desteği küresel çapta gündem oldu.

Türkiye ile Suriye arasındaki bu derin ve sağlam ilişkiler, İsrail'in huzurunu kaçırdı.

İSRAİL'İN SURİYE'DE TÜRKİYE VARLIĞI HUZURSUZLUĞU

Durumu şikayet etmek için ABD yoluna düşen Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise hayatının şokunu yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun gözünün içine baka baka kameraların önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Küresel çapta ses getiren bu gelişme, doğal olarak İsrail medyasının da gündeminde ilk sırada.

"İSRAİL'İN KABULLENMEKTEN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Bu kapsamda The Times Of Israel'de dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.

"İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı ile servis edilen yazıda "Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok." denildi.

TRUMP'IN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ HATIRLATILDI

İsrail'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelere rağmen, 'İsrail'in buna karşı koyacak çok az seçeneği kaldığına' dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri de hatırlatıldı.

İSRAİL'İN MANEVRA KABİLİYETİ KALMADI

Yazıda ayrıca Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığının altı çizildi.