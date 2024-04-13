İsrail medyası: İran'ın İsrail'e saldırısı başladı İsrail medyası, İran tarafından İsrail'e düzinelerce İHA fırlatıldığını duyurarak, İran'ın İsrail'e saldırısının başladığını açıkladı.

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AA

İsrail, İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik tesisine 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Bu saldırının ardından İran tarafından peş peşe karşı misilleme yapılacağına dair açıklamalar geldi.

İsrail medyası: İran'ın saldırısı başladı

İsrail medyasının son yaptığı açıklamalara göre, İran tarafından düzinelerce İHA İsrail'e fırlatıldı.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın, İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyururken, İsrail gazetesi Maariv ise Orta Doğu genelinde GPS sisteminde aksaklıklar gözlemlendiğini açıkladı.



Yedioth Ahronoth gazetesi ise günlerdir saldırı hazırlığındaki İran'ın İsrail'e saldırısının başladığını bildirdi.



İsrail Ordu Radyosu tarafından da İran'dan Tel Aviv'e düzinelerce İHA'nın fırlatıldığı doğrulandı.

"İran'ın İHA'ları İsrail'e doğru ilerliyor"

Yaşanan gelişmelerin ardından Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırıları sebebiyle hava sahasını kapattığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı basın açıklamasında, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının İsrail'e doğru ilerlediğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)