İsrail-Mısır diyaloğu: Refah'la ilgili yeni plan sundular Tel Aviv yönetimi, Refah Sınır Kapısı konusunda Kahire'ye planını aktardı. Planın ayrıntıları dikkat çekiyor.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırıları ve baskısı nedeniyle insani felaketin yaşandığı Refah konusunda Tel Aviv ile Kahire'nin diyalog halinde olduğu belirtiliyor.

Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesine ilişkin, İsrail'den Mısır'a yeni plan sunulduğu iddia edildi.

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde; Tel Aviv yönetiminin, Mısır'a, Refah'ın, İsrail'in güvenlik denetimi altında yeniden faaliyete geçmesini öngören bir plan sunduğu belirtildi.

İsrail'in Mısır'a sunduğu plan

Planın, sınır kapısının sadece Mısır'dan Gazze'ye insan ve yakıt geçişleri için kullanılmasını ve İsrail askerlerinin, sınırın dışında konuşlanarak burayı Hamas'ın saldırılarından korumasını içerdiği kaydedildi.

Mısır ya da İsrail'den sitenin haberine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sisi: Ablukayı artırmaya çalışıyorlar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırmaya çalıştığını söylemişti.

Refah'taki mahallelerin boşaltılmasını istediler

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.