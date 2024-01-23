İsrail ordusu açıkladı: 21 asker Gazze'de öldürüldü IDF Sözcüsü Hagari, roketatarla tankın hedef alındığını söyledi. İki binada da eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtilirken, İsrailli yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldürüldü.

İsrail basını, gelişmeyi "Gazze savaşının en ölümcül olayı" ifadeleriyle duyurdu. Öldürülen askerlerden bazılarının fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, dün Gazze'nin merkezinde meydana gelen patlamalarda toplam 21 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail askerlerine saldırının ayrıntıları

Hagari, karşılaştıkları ağır tabloyu şu sözlerle özetledi:

Bildiğimiz kadarıyla saat 16.00 sıralarında güvenlik güçlerini koruyan bir tanka RPG atışı yapıldı. Eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi.



Bu patlama nedeniyle binalar çöktü, güçlerin çoğu da binaların içinde ve yakınındaydı.

Mayınlardan kaynaklandı

Patlamanın "muhtemelen" yerleştirilen mayınlardan kaynaklandığını anlatan Hagari, patlamanın nedenini araştırdıklarını söyledi.

Kurtarma ekiplerinin, çöken binalardaki İsrailli askerleri çıkarmak için harekete geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Gallant: Acı verici

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun dün Gazze Şeridi'nin güneyinde meydana gelen olayda 21 askerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından bu durumun "zor ve acı verici bir sabah" olduğunu söyledi.

Ölüm haberleri, askerlerin ailelerine bildirildi. Gallant, "Kalbimiz, en zor günlerinde değerli ailelerin yanında." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Herzog: Zor bir sabah

Bir açıklama da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan geldi:

Adaletin olmadığı bir savaşta, kahramanlarımızın mezar taşlarına giderek daha fazla en iyi evlatlarımızın adının eklendiği, dayanılmaz derecede zor bir sabah.



Yoğun çatışmalar son derece zorlu bir alanda yaşanıyor. Tüm milletim adına ailelere teselli veriyor, yaralılara şifalar diliyorum. Bu üzücü ve zor sabahta bile güçlüyüz. Hep birlikte kazanacağımızı unutmayın.

Lapid: Dayanılmaz

Başbakan Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren ana muhalefet lideri Yair Lapid, “Dayanılmaz derecede zor bir sabah.” ifadesine yer verdi.

Lapid, X hesabından, "Savaşçıların ailelerine kucak dolusu selam gönderiyorum." dedi.

Aşırı sağcı bakan: Ezmeye devam etmeliyiz

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise saldırıları sürdürmeleri gerektiğini savunarak yine tepki çeken ifadelere imza attı: