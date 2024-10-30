İsrail ordusu Batı Şeria'da asırlık yüzlerce zeytin ağacını kesti

AA

Masum sivillere yönelik zalim politikalarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait asırlık yüzlerce zeytin ağacını hedef aldı.

Yahudi Yerleşim Karşıtı Komiteler'de aktivist Beşşar el-Karyuti, yaşananlara ilişkin konuştu.

"BUGÜN GERÇEK BİR FELAKETLE KARŞILAŞTIK"

Beşşar el-Karyuti, Nablus kentine bağlı Karyut köyünde 2 bin dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarının İsraillilerin saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Çoğu asırlık yüzlerce zeytin ağacının söküldüğüne dikkati çeken Karyuti, "İsrail makamlarının izin vermesinin ardından Eli isimli yerleşim yerine yakın zeytinliklerine gidebilen Karyut köyü sakinleri, asırlık yüzlerce zeytin ağacının söküldüğü bir manzarayla karşılaştı." dedi.

Karyut köyünde çiftçilik yapan Filistinli Muhammed Bedevi de "Bugün gerçek bir felaketle karşılaştık. Asırlık zeytin ağaçları kökten kesilmiş." ifadesinde bulundu.

100 ZEYTİN AĞACINDAN 30'U KESİLDİ

Kendisine ait yaklaşık 100 zeytin ağacından 30'unun İsrailliler tarafından kesildiğini aktaran Bedevi, Karyut köyündeki Filistinli çiftçilerin uzun yıllardan beri İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

"BURALARDA 500 YILDAN FAZLA ÖMRÜ OLAN ZEYTİN AĞAÇLARI BULUNUYOR"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "7 Ekim'i fırsata dönüştürerek" kendi arazilerine dahi gitmelerine izin vermediğini söyleyen Bedevi, söz konusu İsraillilerin son bir yıl zarfında zeytinlik alanları yok ettiğini ifade etti.

Bu arazilerin kendisine dedesi ve babasından kaldığına dair elinde resmi belgelerin olduğunu vurgulayan Bedevi, "Buralarda 500 yıldan fazla ömrü olan zeytin ağaçları bulunuyor." şeklinde konuştu.