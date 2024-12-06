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İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal etti Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden İsrail ordusunun, bu kez Aytarun beldesini füzeyle hedef aldığı bildirildi.