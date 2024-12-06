İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal etti

İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varılmış ve anlaşma 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.
Ancak, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
FÜZEYLE HEDEF ALDI
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyinden giren İsrail askerlerinin zırhlı ve tanklarla Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ilerlediği bildirildi.
İsrail ordusunun gece saatleri boyunca beldede ağır ve orta silahlarla "devriyeler gerçekleştirdiği" aktarılan haberde, sabah saatlerinde ise İsrail'in ateşkesi yeniden ihlal ederek Aytarun beldesini füzeyle hedef aldığı aktarıldı.
Haberde, söz konusu füzeli saldırının beldede korku ve paniğe yol açarak vatandaşların evlerini terk etmesine yol açtığı belirtildi.
LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
İsrail, "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söylemişti.
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