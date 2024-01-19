İsrail ordusu doğruladı.: Gazze'de mezarları açtık Gazze'deki mezarları kazan İsrail ordusu, Filistinlilerin cesetlerini ortada bıraktı. Bu durum, ordunun açıklamasında doğrulandı.

AA

Abluka altındaki Gazze'de sivillere zulmeden İsrail, bu tavrını mezarlık alanlarda da sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki bazı mezarlar açılarak buradaki cesetler çıkarılıyor.

İsrail ordusu, bu durumu doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

Mezarları kazdılar

Gazze'deki bazı mezarların İsrail ordusu tarafından kazıldığı, askerlerin ayrılmasının ardından Filistinlilerin cesetlerinin kazılan toprakta bırakıldığı belgelendi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yöneltilen bir soruya yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamayla doğruladılar

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür.

Kabristanları tahrip ettiler

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin, "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

Gazze'de sarılık uyarısı

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de doğrulanan Hepatit A vakalarına ilişkin mesaj verdi.

Ghebreyesus, herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirterek, buna bağlı sarılık taşıyan binlerce kişinin olabileceği uyarısında bulundu.

24 vaka doğrulandı

Hepatit A'nın genellikle hafif seyrettiğini ancak bazen ciddi hastalıklara neden olabildiğini belirten Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 24 vaka doğrulandı. Herhangi bir ölüm bildirilmedi. Muhtemelen Hepatit A'ya bağlı sarılık hastalığı olan binlerce kişi var.



(Gazze için) Tıbbi yardıma engelsiz ve güvenli erişim ile sağlığın korunması çağrısını sürdürüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)