İsrail ordusu, Gazze tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdi Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatan İsrail, Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafında kontrolü ele aldı.

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AA & Ensonhaber

İsrailli bir askeri yetkili, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında operasyonel kontrol sağladığını duyurdu.

İsrail tanklarının varlığı nedeniyle sınır kapısı kapatıldı.

İnsani yardımlarla ilgili ismi açıklanmayan üç kaynak, sınır kapısından yardım akışının durdurulduğunu söyledi.

Refah'ta İsrail hareketliliği

Tel Aviv'den bir yetkili, şu açıklamayı yaptı:

Şu anda Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının operasyonel kontrolü bizde ve özel kuvvetlerimiz geçidi tarıyor.



İlerleyen saatlerde olacak olan da budur. Operasyon henüz bitmedi. Zaman çizelgesi veremem.

Ordudan yapılan açıklamada da 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Filistin tarafında 'tam kontrolü' sağladılar

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

İsrail uçakları saldırdı

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

Hamas'tan ateşkes önerisine onay

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

100 bin Filistinli yaşıyor

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Yurt dışına seyahat etmek için kullanılan tek geçiş noktası

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

34 bin 735 Filistinli öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.