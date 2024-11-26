İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı

İHA
Filistin ve Lübnan’da sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail ordusu bir kez daha Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.
6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Ez-Zerka mahallesinde bulunan El-Cedba ailesine ait bir eve saldırı düzenlediği bildirildi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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