İsrail ordusu, Gazze'de sivilleri bomba yüklü dronlarla hedef aldı: Video oyunu gibiydi

İsrail merkezli +972 Magazine’in kapsamlı araştırmasına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde, Çin üretimi ticari dronlara yerleştirilen el bombalarıyla sivilleri hedef aldı. Raporda, bu yöntemle aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, Autel şirketi tarafından fotoğrafçılık amacıyla geliştirilen ve e-ticaret sitelerinden 3 bin dolara temin edilebilen dronların, İsrail ordusu tarafından "demir bilye" adı verilen düzeneklerle el bombası taşıyabilir hale getirildiği ifade edildi.

ASKERLER İTİRAF ETTİ: "SADECE SOKAKTA YÜRÜDÜKLERİ İÇİN VURULDULAR"

Gazze’de görev yapan yedi İsrail askeriyle yapılan görüşmelere göre, söz konusu dronlar, özellikle sivil nüfusu evlerinden uzak tutmak ve geri dönmelerini engellemek amacıyla kullanıldı. Askerler, Gazze’de bazı bölgelerin “ölüm koridorları” olarak belirlendiğini ve bu sınırları aşan herkesin, uyarı yapılmaksızın insansız hava araçlarıyla vurulduğunu itiraf etti.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda görev yapan bir asker, bu yöntemin "öldürmeyi steril hale getirdiğini" belirterek, “Bir video oyunu gibi. Ekranda bir artı işareti var, sadece kumanda kolunu oynatıp bombayı bırakıyorsunuz” dedi. Aynı asker, hedef alınan kişilerin silahlı olmadığını, yalnızca "sokakta yürüdükleri" için öldürüldüklerini söyledi.

CESETLERİ KÖPEKLERİN YEMESİ, İHA GÖRÜNTÜLERİYLE İZLENDİ

+972 Magazine’in ulaştığı askeri raporlara göre, Refah’ta görev yapan bir tabur komutanı, 100 gün boyunca çok sayıda dron saldırısı düzenledi ve öldürülen tüm siviller "terörist" olarak kayda geçirildi. Bölgede görev yapan bir başka asker, "Günde mutlaka bir Filistinli vuruluyordu" diyerek, bu kişilerin büyük çoğunluğunun silahsız olduğunu ve hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Aynı asker, vurulan sivillerin cesetlerinin bulundukları yerde bırakıldığını ve bu görüntülerin insansız hava araçları tarafından kaydedildiğini belirtti:

Köpeklerin cesetleri yemesini izlemek dayanılmazdı ama bazı arkadaşlarım izliyordu. Köpekler patlama olan yerlere koşuyordu; çünkü orada ceset olduğunu öğrenmişlerdi.

ULUSLARARASI HUKUKA ÇAĞRI

Haberde yer alan ifadeler, Gazze'de sivillere yönelik yürütülen saldırıların boyutunu ve sistematik doğasını gözler önüne sererken, uluslararası insan hakları örgütleri ve hukukçular, bu uygulamaların savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.