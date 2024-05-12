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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenliyor İsrail ordusunun başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'de bazı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.