İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 14 bölgenin tahliye edilmesini istedi Ülkenin kuzeyindeki bazı noktaların, güvenlik endişesi nedeniyle boşaltılması istendi. Bu karar, daha önce 28 bölge için alındı.

AA & Ensonhaber

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Lübnan sınırında da çatışmalar yaşıyor.

Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılara karşılık veren İsrail, savaşın birden çok cepheye taşınmasını istemiyor.

Çatışmalar şiddetlenirken, Lübnan sınırındaki bazı bölgelerin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

14 bölge için tahliye emri

İsrailli yetkililer, ülkenin kuzey sınırındaki 14 bölgenin daha tahliye edilmesi emrini verdi.

Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak bildirildi.

İsrail-Lübnan sınırında silah sesleri yükseliyor

Karar, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah güçleri arasındaki çatışmaların savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail ordusu, geçen hafta sınıra iki kilometre mesafede yaşayan 28 topluluğun sakinlerine yer değiştirme emri vermişti.

Gazze'deki sivillere İsrail ordusundan bildiri

İsrail ordusu, Gazze'den ayrılmayan sivilleri "teröristlerin işbirlikçisi" sayabileceğini duyurdu

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutan İsrail ordusunca, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine atılan bildirilerde şu ifadelere yer verdi:

Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır.



Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün işbirlikçisi kabul edilebilir.

Uyarı kağıtlarına ilişkin konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin kendilerine ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

Kara harekatı hazırlığı

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatının kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivile güneye gitmeleri için baskı yapıyor.