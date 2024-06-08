İsrail ordusu: Nuseyrat kampındaki 4 rehineyi sağ kurtardık Gazze'nin merkezindeki kampta 4 rehine canlı bulundu. Rehinelerin isimleri ve yaşlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kampında 4 rehineyi sağ kurtardığını duyurdu.

Kurtarılan rehinelerle ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) açıklama yapıldı.

Kurtarılan İsrailli rehineler

İki ayrı kampta bulunan rehinelerin isimleri ve yaşları açıklandı:

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40).

"Her türlü çabayı göstereceğiz"

Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Daha fazla incelemeye tabi tutulmaları için hastaneye kaldırıldılar.

IDF, "Rehineleri, evlerine getirmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Gazze'ye saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki çeşitli bölgelere bugün saldırı başlattı. Bu saldırılar, Filistinliler arasında onlarca can kaybına neden oldu.

Tel Aviv, BM Güvenlik Konseyi'nin "derhal ateşkes" talep eden kararına rağmen, Hamas'ın geçen 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik ölümcül bombardımanlarını sürdürüyor.